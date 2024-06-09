Специалист Минздрава о рисках травм у детей
Завотделом НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Тофик Абдуллаев рассказал о рисках возникновения травматизма у детей.
- Тофик муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать общую информацию о детском травматизме...
- Существует множество видов травм в зависимости от их характерных особенностей и причин. Это бытовые, уличные, дорожно-транспортные, спортивные, школьные и другие травмы. Дети обычно получают бытовую травму дома. Этот тип травмы чаще встречается у младенцев. Наиболее распространенными бытовыми травмами являются падения, ожоги, удушья и отравления.
- Доктор, как снизить риск травматизма у детей?
- В нашей повседневной жизни падения с кроватей, столов, лестниц и оборудования игровых площадок становятся причиной возникновения детской травмы. Следует учитывать, что присматривать за ребенком 24 часа - дело непростое. Всегда могут возникнуть отвлекающие факторы.
Следуя правилам осторожности, можно существенно снизить риск возникновения травматизма у детей. Прежде всего, для малышей дома должна быть создана безопасная среда. Детей нельзя оставлять одних возле водных бассейнов. При переходе дороги необходимо научить детей быть внимательными, и пользоваться безопасными подземными и наземными пешеходными переходами.
- Какие травмы чаще всего встречаются у младенцев?
- У младенцев чаще всего случаются ожоги и переломы. Иногда невнимательность и неосторожность родителей приводят к травмам детей. Младенцы могут получить перелом в результате падения с дивана, стула или кресла. В то же время оставленные без присмотра на кровати они могут упасть и получить травму. Существует множество видов травматизма детей дошкольного возраста, однако наибольшее количество - травмы опорно-двигательного аппарата.
У детей этого возраста чаще всего встречается подвывих головки лучевой кости. Эта травма может возникнуть при резком дергании ребенка за руку, одевании/раздевании ребенка, вытягивании руки из рукавов одежды. Эта травма чаще встречается у детей 1-3 лет. В этом возрасте локтевой сустав руки бывает слегка согнутым. По этой причине рекомендуется использовать специальные рюкзаки для переноски малышей.
- Какой вид травм встречается у детей школьного возраста?
- У детей школьного возраста могут встречаться все виды травматизма. Когда мы говорим «школьный травматизм», часто понимают как травму, случившуюся в школе. Однако этот вид травмы не связан с процессом обучения. За исключением травм на уроках спорта, большинство школьных травм происходит во время школьных перемен. Эти травмы возникают в результате падения с лестницы, парты, окна во время перемен.
- В какое время года чаще всего у детей могут произойти травмы?
- Детский травматизм и его профилактика – очень важный и серьезный вопрос. Особенно во время школьных каникул летом дети имеют возможность проводить свободное время на улице и иногда остаются без присмотра взрослых. А это, в свою очередь, может привести к тому, что дети, играя со сверстниками различные развлекательные игры и поднимаясь на дерево, забор, падают и получают травмы.
- Хотелось бы узнать о причинах возникновения уличной травмы?
- Уличный травматизм возникает в результате незнания или несоблюдения детьми правил уличного движения. Различают транспортные виды уличной травмы и травмы, несвязанные с транспортом. Бытовые и уличные травмы составляют основную часть детского травматизма. Наиболее тяжелым видом травматизма является дорожно-транспортный травматизм. Летом дети могут упасть и получить серьезную травму головы (черепно-мозговую травму) и сломать конечности во время катания на велосипеде, роликовых коньках, скейтборде. Когда дети катаются на скутере, им следует носить шлемы, наколенники и налокотники. При падении защитные экипировки в определенной степени защищают эти области от травм.