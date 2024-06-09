Специалист Минздрава о рисках травм у детей

Завотделом НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Тофик Абдуллаев рассказал о рисках возникновения травматизма у детей.

- Тофик муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать общую информацию о детском травматизме...

- Существует множество видов травм в зависимости от их характерных особенностей и причин. Это бытовые, уличные, дорожно-транспортные, спортивные, школьные и другие травмы. Дети обычно получают бытовую травму дома. Этот тип травмы чаще встречается у младенцев. Наиболее распространенными бытовыми травмами являются падения, ожоги, удушья и отравления.

- Доктор, как снизить риск травматизма у детей?

- В нашей повседневной жизни падения с кроватей, столов, лестниц и оборудования игровых площадок становятся причиной возникновения детской травмы. Следует учитывать, что присматривать за ребенком 24 часа - дело непростое. Всегда могут возникнуть отвлекающие факторы.

Следуя правилам осторожности, можно существенно снизить риск возникновения травматизма у детей. Прежде всего, для малышей дома должна быть создана безопасная среда. Детей нельзя оставлять одних возле водных бассейнов. При переходе дороги необходимо научить детей быть внимательными, и пользоваться безопасными подземными и наземными пешеходными переходами.

- Какие травмы чаще всего встречаются у младенцев?

- У младенцев чаще всего случаются ожоги и переломы. Иногда невнимательность и неосторожность родителей приводят к травмам детей. Младенцы могут получить перелом в результате падения с дивана, стула или кресла. В то же время оставленные без присмотра на кровати они могут упасть и получить травму. Существует множество видов травматизма детей дошкольного возраста, однако наибольшее количество - травмы опорно-двигательного аппарата.