Министр культуры Узбекистана в интервью haqqin.az…

Джейхун Наджафов, Ташкент, фото авт. 11:04

В рамках договоренностей, достигнутых на встречах президентов Азербайджана и Узбекистана, в Ташкенте с 11 по 14 июня проходят Дни культуры Азербайджана. В Узбекистан во главе с министром культуры Адилем Керимли прибыла делегация деятелей азербайджанского искусства, литературы, ковроткачества, национального танца, ашуги, кулинары, мастера по изделиям народного творчества, эстрадные исполнители, журналисты и т.д.

Напомним, что Дни науки и культуры Узбекистана в Баку прошли 1-4 августа 2023 года. Тогда узбекские гости представили концертную программу с участием известных артистов Узбекистана, был открыт уголок «Литература и искусство Узбекистана» в Национальной библиотеке Азербайджана, презентован роман «Минувшие дни» писателя Абдуллы Кадыри, изданный на азербайджанском языке, прошла выставка национальных блюд и изделий ремесленничества, спектакли с участием театральных коллективов Узбекистана. Дни культуры Азербайджана начнутся с мероприятия в Союзе писателей Узбекистана, где пройдет конференция под названием «Мухаммед Физули и Алишер Навои: общие литературно-духовные ценности», презентация двухтомной литературно-художественной композиции Muhammad Fuziliy Kulliyo.

В библиотеке имени Алишера Навои откроется уголок «Азербайджанская литература». Во Дворце международных форумов «Узбекистон» Государственное агентство по туризму Азербайджана организует выставку азербайджанских сладостей. Там же пройдет гала-концерт с участием мастеров искусства, творческих коллективов, известных азербайджанских исполнителей. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в интервью haqqin.az сказал, что «межкультурные связи Узбекистана и Азербайджана имеют богатые традиции и интенсивно развиваются. Какое-то время в наших культурных связях был пробел. Как бы мы ни были разделены границами, географией, взаимная любовь в крови наших народов, в нашей душе нет границ. Ни одно торжество в Узбекистане не проходит без азербайджанских песен. Насколько знаю, и в Азербайджане исполняют наши популярные песни. Это одно из свидетельств, что с древних времен азербайджанцы и узбеки считали себя единым тюркским народом».