Гибель Раиси сорвала стратегические планы России

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном – стратегическое решение руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силы. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По словам дипломата, процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнеров, но она будет завершена.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрагима Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.