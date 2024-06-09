Борьба Мишеля с Урсулой за кресло

Председатель Европейского совета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей в ЕС.

Глава Евросовета хочет исключить председателя Еврокомиссии из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества, сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на семь источников из числа европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС.

"Страны [ЕС] все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора [кандидатуры] на пост председателя ЕК. Кажется, им руководят исключительно личные мотивы", - приводит Politico слова европейского дипломата, согласившегося беседовать с изданием на условиях анонимности.