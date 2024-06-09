В России мужчины закончились, в ход пошли женщины

В 2022 и 2023 годах Кремль активно освобождал из тюрем мужчин, чтобы формировать из них штурмовые батальоны для войны в Украине. С конца мая стало известно и о первых женщинах-заключенных, которых также освободили из тюрьмы после подписания контракта с МО РФ. Журналисты из The New York Times сообщают, что во время подготовки материала им помогли две заключенных, освобожденные в одной из тюрем на территории Ленинградской области.

В статье отмечается, что на начало 2022 года в тюрьмах РФ было до 30 тысяч женщин. Известно, что вербовщики стали объезжать женские тюрьмы с осени 2023 года.

Автор уверен, что Кремль "не хочет идти на непопулярный шаг" и "объявлять о второй волне мобилизации", поэтому у Путина ищут "нетрадиционные схемы" привлечения в ряды ВС РФ, привлекая добровольцев из маргиналов российского общества.

В МО РФ и пенитенциарная служба РФ еще в 2023 году отказались давать комментарий на запросы американских СМИ.

Еще неизвестно, что будут выполнять женщины на фронте в Украине. Вербовщики предлагали контракты для снайперов, медиков и радистов сроком на один год. Источник пишет, что такие контракты подписали тогда 40 женщин. Женщинам-заключенным предлагают зарплату ежемесячно в размере 2 тысяч долларов и помилование. При этом якобы вербовщики описывали все те ужасы, которые можно встретить на войне. Однако условия заключения в российских тюрьмах настолько ужасны, что некоторые женщины решили сыграть в лотерею, пишет издание.