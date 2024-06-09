Норвежцы начали собирать немецкие танки

В Минобороны Норвегии объявили о начале сборки танков Leopard 2 в стране, сообщают зарубежные СМИ.

«Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии. 37 из 54 танков Leopard 2», — заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Он уточнил, что сборка будет производиться на заводе RITEK в Левангере.