Французы хотели попасть на Байконур. Один погиб

27-летний Николас Бенджамин Карбон и 25-летний Анджело Алибета прилетели из Парижа в Алматы. Французы решили посмотреть «Буран» на космодроме Байконур. Они шли в жару пешком.

Два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания.

По информации источников РИА Новости, французы решили самостоятельно добраться до космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо. «Второй не смог самостоятельно помочь товарищу и побежал обратно к трассе. Пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», - рассказали собеседники агентства.

По сведениям метеорологов, в дневное время в Байконуре температура воздуха достигает почти 40 градусов.

Комплекс «Байконур» расположен на территории Казахстана в пустынной местности центральной части Кызыл-Ординской области недалеко от железнодорожной станции Тюра-Там.