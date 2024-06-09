Под эгидой ООН: Россия будет на встрече по Афганистану
Россия примет участие во встрече по Афганистану 30 июня — 1 июля в Дохе под эгидой ООН, заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«30 июня — 1 июля — двухдневная в Дохе. Это встреча спецпредставителей по Афганистану, инициированная генеральным секретарем ООН», — сказал он ТАСС.
Кабулов подтвердил личное участие в переговорах.
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