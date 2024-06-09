Кобахидзе о долге Грузии перед Украиной

Грузинский народ солидарен с украинским, таким образом, долгом Грузии является восстановление Украины вместе с партнерами. Об этом заявил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Берлине, где принимает участие в конференции по восстановлению Украины.

"Грузинский народ отличается особенной солидарностью в отношении украинского народа, нас связывают особые исторические взаимоотношения между народами, исходя из этого, нашим долгом является сделать все для того, чтобы способствовать восстановлению Украины вместе с партнерами", - сказал Кобахидзе.

Напряженность в отношениях Грузии и Украины возникла после того, как 25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против РФ, объяснив это национальными интересами. В начале марта того же года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова. После этого власти Украины неоднократно обвиняли Грузию в содействии России с целью обхода введенных против нее санкций. В июле 2023 года МИД Украины предписал покинуть страну послу Грузии Георгию Закарашвили из-за ситуации с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который имеет украинское гражданство.