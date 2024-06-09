В ФСБ заявили, что за терактом в «Крокусе» стоит военная разведка Украины

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Cити Холле» в Красногорске, который произошел в марте, утверждает председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», - сказал он на заседании НАК.