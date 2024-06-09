Открытие британских ученых

Ученые Оксфордского университета совместно с калифорнийской биотехнологической компанией ImaginAb Inc при финансовой поддержке Cancer Research UK разработали флуоресцентный краситель, который помогает полностью удалить микроскопические злокачественные ткани и предотвратить риск рецидива онкологического заболевания. Об этом сообщает газета The Guardian.

Светящийся краситель подсвечивает крошечные раковые клетки, которые невозможно увидеть невооруженным глазом: это дает возможность врачам во время операций удалять все раковые клетки до последней, сохраняя при этом здоровые ткани и значительно снижая шансы рака вернуться.

Новый метод успешно испробовали на 23 мужчинах с раком простаты.

С помощью этого метода можно уничтожить все раковые клетки, включая клетки, которые дали метастазы и могли бы подвергнуть организм последующему заражению раком.

Сообщается, что хирургам удалось максимально сохранить здоровые структуры и удалить 100% зараженных клеток.