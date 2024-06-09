Лукашенко: «В Шуше я сказал Алиеву…»

Республика Беларусь будет участвовать в возрождении освобожденных территорий Азербайджана, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с находящейся в Минске с визитом председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Глава белорусского государства отметил, что с теплотой вспоминает свою недавнюю поездку в Азербайджан и, в частности, посещение освобожденных территорий, экскурсию по которым провел сам президент Ильхам Алиев.

«В Шуше я сказал ему: «Вы живете в раю». Такого места я нигде не видел, побывав во многих местах нашей планеты: чистый воздух, прекрасная природа. Я уверен, вы совершите очередной подвиг, восстановив жизнь на этих территориях. Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах, определили направления. Препятствий никаких нет», - заявил Лукашенко.