ХАМАС заявил о готовности

ХАМАС готов к рассмотрению схемы сделки по освобождению заложников и прекращению огня, представленной президентом США Джо Байденом. Об этом высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу-Зухри сообщил агентству Reuters.

Отмечается, что 10 июня эта схема была принята Советом Безопасности ООН.

Абу-Зухри также сообщил, что ХАМАС готов начать переговоры о деталях сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле, заявил, что «реакция ХАМАС на резолюцию Совбеза ООН является обнадеживающим знаком». Он добавил, что глава правительства Биньямин Нетаньяху 10 июня также подтвердил свою приверженность этому предложению.

Между тем ранее на этой неделе сообщалось, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар передал арабским посредникам Катару и Египту, что согласится на сделку с Израилем, только если тот даст обязательство немедленно прекратить войну, и что он не согласится на требование демилитаризации сектора и разоружение ХАМАС. По его словам, «израильтяне находятся именно там, где мы хотим, чтобы они были».