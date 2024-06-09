В Кремле рассказали, какими самолетами пользуется Путин

Президент РФ Владимир Путин пользуется надежной российской авиатехникой, заверил журналистов пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя тему крушения самолетов с участием президента Ирана Ибрагима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилимы.

«Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная авиатехника, - подчеркнул представитель Кремля. - Разумеется, с технической, с технологической точек зрения она подвергается специальному обслуживанию».

«Любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне. На этот счет существуют очень жесткие стандарты, которые, естественно, неукоснительно соблюдаются. Есть контролирующие ведомства, ...система работает», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Главу российского государства и первых лиц страны в РФ перевозит специальный летный отряд (СЛО) «Россия» управделами президента РФ. Отряд использует, в частности, российские самолеты Ил-96 и Ту-214, вертолеты Ми-38.