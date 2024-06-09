Евросоюз о переговорах с Украиной

Евросоюз до конца июня начнет переговоры о приеме Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"ЕС должен начать переговоры о приеме Украины уже к концу этого месяца", - сказала она.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе сообщала, что переговоры начнутся 25 июня. Переговоры были отложены с марта до момента, когда пройдут выборы в Европарламент, чтобы не испортить результаты проукраинских партий.