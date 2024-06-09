Зеленский пообещал восстановить разрушенные Россией энергообъекты Украины

Украина к зиме 2024-2025 годов намерена восстановить все разрушенные Россией энергообъекты, на которых возможны восстановительные работы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

По его словам, речь идет именно о короткой перспективе восстановления, для которой Украине и нужна прямая финансовая помощь.

«Для этого от европейских партнеров в ближайшие месяцы потребуется оборудование для электростанций, а также денежная поддержка», – сказал президент.