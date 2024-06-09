Лавров и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи глав МИД РФ и Турции на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Были затронуты основные аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Закавказье, а также на некоторых международных площадках. Сергей Викторович Лавров информировал турецкого коллегу о приоритетах российского председательства в БРИКС. Изложены принципиальные оценки Российской Федерации ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта», - проинформировали в министерстве.