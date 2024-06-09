Ленкоранские рестораны заливали все вокруг отходами

На территории Ленкоранского района на побережье Каспийского моря выявлены два объекта общественного питания, сбрасывающих сточные воды на улицу и в море, сообщили в МВД.

Было отмечено, что в отношении владельцев этих объектов общепита за загрязнение водных объектов и несанкционированный сброс технических и сточных вод применены административные взыскания.

Проводится расследование.