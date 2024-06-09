Компания Baykar (Турция), известная производством Bayraktar TB2, презентовала новую модель дрона — Kalkan Diha. Его будут использовать пехотинцы для разведки, корректировки огня и патрулирования, сообщает производитель.

БПЛА Kalkan Diha приводят в движение электродвигатели, благодаря им аппарат может стартовать с места и приземляться в определенную точку. Иными словами, для взлета и посадки ему не требуется разгон. В "запасе" также есть двигатель внутреннего сгорания. Все эти силовые установки разгоняют устройство до максимальной скорости 130 км/ч. Дальность полета составляет 100 км от оператора, имеет время автономного полета 6 часов, максимальная высота полета достигает 4,3 км.