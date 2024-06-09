В Азербайджане запретили родственные браки

В Азербайджане запретят браки между кровными родственниками. В связи с этим предлагается внести поправки в Семейный кодекс.

Согласно поправкам, количество препятствующих заключению брака обстоятельств будет увеличено.

В соответствии с документом запрещаются браки между детьми братьев и (или) сестер, имеющими общего биологического дедушку и (или) бабушку, двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

В проекте также выдвинуты предложения относительно расширения круга субъектов, между которыми не допускается заключение брака.

В Азербайджане брачный возраст не будет снижен на год даже при наличии уважительных причин.

Согласно действующему законодательству, при наличии уважительных причин соответствующий орган исполнительной власти территории, на которой проживают лица, желающие вступить в брак и не достигшие брачного возраста, может по их просьбе разрешить снизить брачный возраст не более чем на 1 год.

Поправка отменяет данное положение закона.

Также в Кодекс об административных правонарушениях планируется добавить новую статью 189-3 (заключение религиозного брака (кябина) в отношении несовершеннолетних).

Согласно новой статье, за заключение кябина в отношении несовершеннолетнего физическое лицо будет оштрафовано на 1000 манатов.