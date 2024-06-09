Фидана ждут переговоры с Путиным

Президент РФ Владимир Путин примет вечером министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который находится с рабочей поездкой в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«После 18:00 мск президент примет министра иностранных дел Турции Фидана, который находится здесь с рабочей поездкой. У Фидана в эти дни идут контакты в Москве на разных уровнях, переговоры. Он проинформирует главу государства об итогах этих переговоров», - рассказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «традиционно российско-турецкая повестка дня весьма обширная, много тем для обсуждения».

Ранее в Нижнем Новгороде Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.