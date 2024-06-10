Замороженные российские активы передают Украине

Первые €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов направят Украине в следующем месяце, подтвердила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила об этом на конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

Глава Еврокомиссии рассказала, что на этой неделе на саммите G7 обсудят, как Киеву быстрее «получить больше пользы от замороженных российских активов».

«Около €1,5 млрд непредвиденных доходов будут доступными уже в июле — 10% пойдет на реконструкцию и восстановление, большой процент — на оборону», — сказала глава ЕК.