Дочь мэра украинского города работала на Россию

Служба безопасности Украины сообщила о задержании Натальи Веретенниковой, 36-летней дочери бывшего мэра Полтавы, которая сотрудничала с российскими спецслужбами во время выборов в РФ в 2022 и 2023 годах. В настоящее время ее отец осужден за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и ОГП.

По данным следствия, фигурантка владеет рекламным агентством в Санкт-Петербурге, которое участвовало в PR-кампании партии «Единая Россия». В преддверии дня голосования ее компания установила сотни рекламных стендов и бордов для распространения пророссийской агитации.

Сообщается, что, проживая в Киеве, она дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды, в частности, в период сотрудничества с «избирательным штабом» правящей партии РФ фигурантка получила прибыль более чем 35 млн российских рублей.

Служба безопасности Украины объявила фигурантке подозрение в коллаборационной деятельности. «Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн грн. Среди заблокированных активов - три квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний», - добавляют в СБУ.

Задержанная находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.