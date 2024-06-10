К дискуссиям на тему «Устойчивое развитие» присоединились более 3000 мировых лидеров и новаторов из более чем 100 стран мира. Конгресс стартовал 10 июня и продлится до 13 июня.

По инициативе международного рейтингового агентства Times Higher Education (THE) в Бангкоке проходит «Глобальный конгресс по устойчивому развитию».

Отметим, что 10 ведущих местных университетов - Университет «АДА», Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Бакинский государственный университет, Бакинский инженерный университет, Бакинская высшая школа нефти, Нахчыванский государственный университет и Сумгаитский государственный университет при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана и организации Госагентства по науке и высшему образованию представлены в азербайджанском павильоне в рамках конгресса.

Планируется, что в рамках конгресса Times Higher Education (THE) официально объявит результаты рейтинга THE Impact 2024, оценивающего деятельность университетов согласно 17 целям устойчивого развития ООН. Ожидается, что количество азербайджанских вузов в этом рейтинге увеличится по сравнению с прошлым годом.