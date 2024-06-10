Как сообщает корреспондент haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Нуреддин Гусейнли. Подготовительное заседание суда назначено на 24 июня.

Следствием установлено, что Руфат Гаджиев в период 2017-2022 годов, будучи начальником отдела образования Губинского района (ныне упраздненного) и в 2022-2023 годах начальником Губа-Хачмазского регионального управления образования, лично получил более 65 тысяч манатов от различных лиц в обмен на продление трудового договора, назначение на должность директора средней школы, непроведение проверок в образовательных учреждениях, общее покровительство по службе и другие незаконные цели.

Также установлено, что он посредничал в получении взятки в размере 20 тысяч манатов бывшим начальником сектора аудита образовательных учреждений отдела аудита социальных сфер Счетной палаты Интигамом Гаджиевым. Кроме того, имеются обоснованные подозрения, что он легализовал более 175 тысяч манатов, полученных незаконным путем, проводя различные финансовые операции на имена своих близких.

Руфату Гаджиеву предъявлено окончательное обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере), 308.2, 32.5, 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и содействие совершению этого преступления), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки повторно и в крупном размере) Уголовного кодекса. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Интигаму Гаджиеву предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что потерпевшими по уголовному делу признаны Министерство науки и образования и Счетная палата.