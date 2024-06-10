В Москве анонсируют пересмотр ядерной доктрины России

«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — сказал Рябков.

При этом он отметил, что российские власти не будут предварительно оповещать о том, какого рода изменения будут внесены в документы о ядерном сдерживании.