В Москве анонсируют пересмотр ядерной доктрины России
МИД РФ приступает к работе над изменениями ядерной доктрины страны из-за «эскалационных действий» США и НАТО, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — сказал Рябков.
При этом он отметил, что российские власти не будут предварительно оповещать о том, какого рода изменения будут внесены в документы о ядерном сдерживании.
Напомним, четыре пункта доктрины России, при которых она может применить ядерное оружие, закрепленные в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, и были приняты в 2020 году: Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию или территорию ее союзников; противник применяет против России и ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения; противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил; на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу существование государства.