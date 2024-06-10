Гюлен умер?!

Фырат также обнародовала позицию Анкары о возможности доставки тела лидера FETÖ в Турцию в случае его смерти.

Журналист газеты Hürriyet Ханде Фырат написала заметку, привлекшую внимание к ситуации вокруг лидера FETÖ. Фырат, упомянув о серьезных разногласиях внутри террористической организации, сообщила, что Гюлен все еще находится в Пенсильвании, но сменил место жительства.

В турецком сегменте соцсетей тиражируются слухи о смерти турецкого проповедника, американского затворника и лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена. Слухи приобретают реальные очертания на фоне опустошенного особняка Гюлена в Пенсильвании.

«Они поняли, что простым размещением фото этого достичь невозможно, и поползли слухи о его смерти. Затем запустили видео, на котором его речь часто прерывается, будто оно смонтировано. Однако, судя по последнему изображению Гюлена, похоже, что состояние здоровья лидера FETÖ неважное. У него не только диабет, но также деменция и болезнь почек. Согласно имеющейся у меня информации, он проводит большую часть времени в постели из-за своих болезней.

Под влиянием таких людей, как Мустафа Озджан, Джевдет Тюркйолу и Абдулла Аймаз, он покинул ферму в Пенсильвании. Он не в другой стране или государстве, его просто переместили в пределах того же штата.

Утверждение о том, что он находится в укрытии ЦРУ, также неверно.

Внутри террористической организации развернулась крупная борьба. Фетхуллах Гюлен больше не является главой FETÖ. Это связано как с переназначениями в FETÖ, так и с вопросами имущества и денег...

Что касается утверждений о том, что его тело будет доставлено в Турцию в случае смерти, то это неправда. По официальной версии, его похоронят на территории страны, которая его защищает», – утверждает Фырат в своей статье.