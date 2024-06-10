Алиев поздравляет Путина

В письме главы азербайджанского государства говорится: «От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России.

Прочные традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, сложившиеся в течение многих веков, являются надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между Азербайджаном и Россией. Мы высоко ценим достигнутый уровень азербайджано-российского взаимодействия, имеющего союзнический характер.

Сегодня на нашей двусторонней повестке стоит широкий спектр вопросов, охватывающих практически все сферы сотрудничества, реализация которых, несомненно, послужит во благо не только наших стран и народов, но и региона в целом.

Убежден, что азербайджано-российские отношения и многоплановое взаимодействие, отвечающие интересам наших дружественных стран, будут и далее эффективно развиваться по нарастающей линии, наполняясь все новым содержанием и совместными проектами.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – благополучия и процветания».