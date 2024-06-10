Британцам пообещали, что их защитят от России и Китая

Правящая Консервативная партия Великобритании в случае победы на парламентских выборах увеличит оборонные расходы, чтобы противостоять России, Китаю, Ирану и КНДР. Об этом, представляя предвыборный манифест партии, заявил глава британского правительства Риши Сунак, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

"Мы, консерваторы, знаем, что безопасность необходима для достижения успеха, и поэтому поднимем расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году, чтобы отвечать на вызовы все более непредсказуемого мира, в котором мы живем", - сказал Сунак.

Он подчеркнул, что речь идет о крупнейшем увеличении оборонных трат со времен холодной войны.

"Мы должны показать нашим врагам, что эта страна и ее союзники сильны. Ось авторитарных государств - Россия, Китай, Иран и Северная Корея - должны знать, что их попытки дестабилизировать мир попросту провалятся. Пришло время для решительных действий, а не для того, чтобы нашим премьер-министром был колеблющийся [лидер оппозиционной Лейбористской партии] Кир Стармер", - заключил Сунак.

Манифест тори включает также возвращение военного призыва. Предполагается, что после достижения 18 лет и окончания школы молодые британцы и британки должны будут либо год отслужить в вооруженных силах королевства, либо посвятить 25 дней общественно полезной работе, помогая сотрудникам полиции, коммунальных служб или системы здравоохранения.