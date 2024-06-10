Спецоперация СГБ

В результате операции, проведенной Службой государственной безопасности, в Азербайджане задержан иностранный гражданин, осуществлявший шпионаж.

Как стало известно haqqin.az, некий Сохраби Акбар Гесмат занимался вербовкой граждан Азербайджана для сотрудничества с иностранными спецслужбами. Кроме того, он пытался заполучить секретные документы, содержащие информацию о стратегических объектах страны.

Главным следственным управлением СГБ в отношении Сохраби выдвинуто обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана. После завершения предварительного расследования уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям.