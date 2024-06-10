«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной. Посольство требует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», - заявил российский дипломат.

Посольство России в Копенгагене потребовало от датских властей «незамедлительного освобождения» задержанной россиянки. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

* * * 16:15

Российская гражданка была задержана в Дании по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает датское издание DR.dk.

Женщина на протяжении нескольких лет получала средства от российского государственного фонда, в котором, по информации издания, работают сотрудники разведки.

Также отмечается, что она занимает важную должность в русской общине Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих на острове Зеландия.