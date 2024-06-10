Между Россией и Данией напряженно обновлено 16:35
Посольство России в Копенгагене потребовало от датских властей «незамедлительного освобождения» задержанной россиянки. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной. Посольство требует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», - заявил российский дипломат.
* * * 16:15
Российская гражданка была задержана в Дании по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает датское издание DR.dk.
Женщина на протяжении нескольких лет получала средства от российского государственного фонда, в котором, по информации издания, работают сотрудники разведки.
Также отмечается, что она занимает важную должность в русской общине Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих на острове Зеландия.