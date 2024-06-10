Байрамов и Бербок о мире между Баку и Ереваном
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в ФРГ провел встречу с главой МИД этой страны Анналеной Бербок. Об этом говорится на официальной странице ведомства в социальной сети Х.
During the working visit to the Federal Republic of Germany, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with @ABaerbock, Foreign Minister of Germany.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 11, 2024
Ministers discussed current state and perspectives of future cooperation, including in economic and… pic.twitter.com/Hck1e2zVEB
"Министры обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в будущем, в том числе в экономической и гуманитарной сферах. Стороны также обсудили подготовку к COP29 и вопросы региональной повестки", - говорится в публикации.
В свою очередь, в заявлении МИД Азербайджана по итогам переговоров отмечается, что министр Джейхун Байрамов рассказал германской коллеге о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации между Баку и Ереваном.
Байрамов проинформировал Бербок о существующих проблемах и возможностях в рамках мирного процесса. Он напомнил, что закрепленные в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются препятствием для подписания мирного соглашения.