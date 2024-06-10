Ассоциация производителей цемента Азербайджана на конференции GCCA 2024

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Генеральные директора и мировые лидеры цементных и бетонных компаний собрались для обсуждения коллективных действий по достижению углеродной нейтральности на конференции GCCA 2024 в Бангкоке с 3 по 7 июня. На мероприятии также присутствовали политики из различных стран, что подчеркивало глобальную приверженность к устойчивому развитию. В программу конференции вошли стратегические дискуссии членов GCCA, направленные на продвижение миссии по достижению углеродной нейтральности в цементной и бетонной промышленностях в соответствии с дорожной картой GCCA на 2050 год.

Ассоциация производителей цемента Азербайджана (ACPA) была удостоена чести участвовать в этом мероприятии, представив свой инновационный проект Net Zero Accelerator. Этот проект направлен на декарбонизацию цементной и бетонной промышленностей Азербайджана, что позиционирует страну как лидера в области устойчивого развития в цементном и бетонном секторах среди стран СНГ. В своей речи председатель Генеральной ассамблеи Ассоциации производителей цемента Азербайджана г-н Хеннинг Сассе отметил: «Азербайджан стал первой страной среди стран СНГ, реализовавшей проект Net Zero Accelerator для своей цементной и бетонной промышленностей. Я горд представить эту инициативу Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана на встрече генеральных директоров и лидеров GCCA 2024». «Было замечательно увидеть такой позитивный вклад со стороны Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана. Мы приветствуем прогресс азербайджанской цементной промышленности, представленный на нашей конференции, подчеркивающий ее роль в рамках глобальной отрасли, приверженной углеродной нейтральности. На пути к COP29 будет важно полностью вовлечься и сотрудничать в этом процессе», — сказал Томас Гийо, генеральный директор GCCA.

Инициатива Net Zero Accelerator, возглавляемая интегрированными производителями цемента Азербайджана, – Norm ОАО, Holcim Azerbaijan ОАО, Arkoz Cement и Reges Cement – была запущена на мероприятии 6-7 мая 2024 года. Были проведены обсуждения с представителями производителей бетона, строительных компаний, государственных органов и неправительственных организаций по вопросам снижения выбросов CO2 по всей цепочке создания стоимости, а также касающихся соответствующего законодательства и регулирования. Дорожная карта Net Zero Ассоциации производителей цемента Азербайджана будет разработана в соответствии с государственной политикой, в сотрудничестве с научным и практическим опытом Европейской академии исследований цемента и Глобальной ассоциации цемента и бетона.