Затяжная атака сборной Азербайджана завершилась тем, что Махир пробил, находясь в штрафной площади. Мяч срикошетил от ноги казахского футболиста и залетел в ворота. 1:2.

Со счетом 2:1 ведет Казахстан. Но сборная Азербайджана смотрелась в первом тайме явно лучше.

После первого пропущенного мяча у сборной Азербайджана была пара-тройка опасных атак. Наши продолжали атаковать, но пропустили на контратаке. 0:2.

После углового Ян Вороговский головой отправил мяч в наши ворота. 1:0 – быстрый гол казахов.

Сегодня в 18:00 по бакинскому времени в венгерском городе Сомбатхей на стадионе «Халадаш» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Казахстана.

Судить встречу будет венгерская бригада арбитров во главе с Бенче Чонкой.

7 июня сборная Азербайджана в Сомбатхее со счетом 1:3 проиграла участнику Евро-2024 Албании.

Сборную Азербайджана и на этот матч выведет исполняющий обязанности главного тренера Ариф Асадов. Имя нового главного тренера, который возглавит нашу национальную команду, АФФА обещала назвать в скором времени. Следующие официальные матчи сборная Азербайджана проведет в сентябре этого года в рамках Лиги наций.

Наш сегодняшний соперник – сборная Казахстана – был близок к попаданию на Евро, но сначала проиграл в решающем матче группового отборочного турнира Словении, а затем уступил в стыковой игре Греции. На днях стало известно, что национальную сборную Казахстана возглавил известный российский специалист Станислав Черчесов. Правда, в сегодняшней игре он пока не будет руководить командой, а понаблюдает за игрой с трибуны. Обязанности главного тренера будет исполнять Руслан Балтиев.

7 июня сборная Казахстана играла в Ереване с Арменией и проиграла 1:2.

Сборные Азербайджана и Казахстана ранее встречались 11 раз. Трижды побеждала наша команда, три раза была зафиксирована ничья и пять раз выигрывали казахи.