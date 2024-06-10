Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:51

В течение двух дней в Ереване проходит американо-армянский стратегический диалог. Для участия в мероприятии в армянскую столицу прибыл помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Высокопоставленный американский дипломат уже успел провести отдельные встречи с рядом официальных лиц, в том числе с министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Речь идет о самых крупных переговорах между США и Арменией за последние годы. На наших глазах происходит геополитический сдвиг Армении: Ереван плавно перемещается из сферы влияния Москвы в зону интересов Запада. Похоже, стратегические переговоры в Ереване – продолжение заключенной в Брюсселе сделки после трехсторонних переговоров с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Запад усиленно выводит Армению из-под влияния Кремля.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что в рамках диалога обсуждается широкий спектр тем, в том числе экономическая диверсификация, сотрудничество в сфере обороны, реформы в сфере юстиции. «Мы заинтересованы в изучении дальнейших возможностей сотрудничества для оборонной трансформации Армении», — сказал Мирзоян. Важное примечание: по сей день США проводили такой формат переговоров лишь с Грузией и Украиной. С Украиной все однозначно, а вот стратегический диалог США с Грузией оказался под большой угрозой: в ответ на принятый Тбилиси «русский закон» в Сенат был представлен законопроект не только торпедирующий формат диалога, но и предусматривающий санкции в отношении грузинских властей.

Помощник государственного секретаря Джеймс О'Брайен на заключительном заседании Стратегического диалога США-Армения заявил, что Вашингтон готов расширить двустороннее сотрудничество с Ереваном и оказать поддержку Армении в различных направлениях. Американский дипломат особо отметил, что США оказывают поддержку Армении в трех важных направлениях: безопасность, экономическое развитие и демократия. «Мы также содействуем усилиям по установлению длительного мира в регионе, расширению экономических возможностей, от Центральной Азии до Средиземного моря. В случае длительного мира между Арменией и Азербайджаном эти возможности станут шире. В этом плане мы рады содействовать усилиям», - заявил замгоссекретаря. Он подтвердил готовность американской стороны развивать сотрудничество в различных сферах, от юстиции до обороны, с удовлетворением отметил проведение в прошлом году первых совместных учений.

«Сотрудничество глубже и крепче, чем было в прошлом. Планы повысить стратегический диалог на уровень стратегической комиссии, что даст возможность для еще более глубокого сотрудничества, что подтверждается представительным участием сопровождающей делегации», — отметил О'Брайен. Безусловно, под расширением экономических возможностей от Центральной Азии до Средиземноморья подразумевается реализация Срединного коридора, проходящего через Азербайджан и в последние годы приобретающего стратегическое значение в качестве одного из главных международных торговых путей, обходящих Россию. Как известно, Армения выступала против открытия транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан с Нахчываном, и передачи их под контроль России. Позже Пашинян выдвинул свой проект под названием «Перекресток мира», предусматривающий как открытие коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном (под суверенным контролем Армении), так и создание транспортных связей Армении с Россией и Ираном через Азербайджан. Представители США неоднократно выражали поддержку проекту, предложенному Пашиняном, и подчеркивали его роль в развитии Срединного коридора.

Другими словами, США заинтересованы в том, чтобы одно из ответвлений Срединного коридора, идущего через Азербайджан и Грузию, проходил бы через Зангезур и соединялся с Турцией. Поскольку этот проект, с одной стороны, расширит торговые возможности Армении, с другой - позволит развивать стратегически важный торговый коридор, не находящийся под суверенным контролем России. Однако Азербайджан не заинтересован в проекте Пашиняна. И без поддержки Баку «Перекресток мира» обречен остаться в виде чернил на плохой бумаге. А на фоне задержки открытия Зангезурского коридора со стороны Армении между Азербайджаном и Ираном достигнуто важное соглашение о создании новых транспортных коммуникаций, называемых «Аразский коридор» (или Восточный Зангезурский коридор). В настоящее время в рамках этого соглашения завершается строительство автомобильного моста через реку Араз, соединяющего автодорогу Горадиз-Агбенд с Ираном. С другой стороны, углубление двусторонних отношений между США и Арменией и выраженных намерений достичь уровня стратегического партнерства подтверждают планы Запада по формированию разделительных линий в регионе Южного Кавказа, а также укреплению своего присутствия в регионе и «вытеснению Москвы», используя Армению как плацдарм.