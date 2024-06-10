ЕС продлит временную защиту украинцам

По мнению Еврокомиссии, беженцы из Украины должны иметь возможность беспрепятственно оставаться в Европейском союзе по крайней мере до марта 2026 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя в ЕС.

Из-за российских атак условия для безопасного возвращения в Украину сейчас отсутствуют. По мнению Еврокомиссии, продлить временную защиту для украинских граждан еще на один год - адекватный ответ на сложившуюся ситуацию.

По данным Eurostat, в 27 странах-членах ЕС сейчас проживают более 4 млн беженцев из Украины. Из них около 1,3 млн - в Германии. В последний раз временная защита для украинских беженцев была продлена до 4 марта 2025 года.