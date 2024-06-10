Глава Генштаба Армении обсудил военное сотрудничество с Францией и США

Согласно сообщению армянских СМИ, Асрян на полях конференции обсудил с командующим сухопутными войсками Франции генералом Пьером Шиллем вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества, особенно в области обмена опытом и подготовки личного состава.

Асрян также посетил объединенный многонациональный центр подготовки сухопутных войск США в Гогенфельсе, встретился с заместителем главы европейского командования ВС США Стивеном Башамом. С ним он обсудил армяно-американское военное сотрудничество и реформы в армянской армии. Начальник Генштаба ВС Армении выразил надежду на поддержку США в их реализации.