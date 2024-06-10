За ограбление индуса 8 лет тюрьмы

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Шаммедов и Дадашев в июне прошлого года ограбили гражданина Индии Кандру Нареша Аппарага, которого встретили на Бакинском бульваре. Увидев, что иностранец вошел в один из хостелов, расположенных недалеко от станции метро «Сахиль», они последовали за ним и, угрожая ножом, отобрали 2 364 маната.

«Мы были пьяны, ехали со свадьбы, хотели немного прогуляться по бульвару, — рассказывал в суде Шаммедов. — Увидели иностранца с девушкой, подошли к ним. Девушка нас оскорбила. У иностранца что-то было в руке, и он быстро бросил это в море. Потом он направился к метро. Мы последовали за ним. Хотели взять у него денег. В хостел нас не впустили. Ножа у нас не было. У иностранца мы забрали всего 386 манатов».

«Мы думали, что, может быть, иностранец — наркокурьер и у него есть деньги. Когда подошли, они выбросили что-то в море. Просили на ресепшне хостела позвать его, но нам отказали. Солгали, сказав, что у нас есть долг и мы пришли его забрать. После того как индус вышел из номера, мы забрали его деньги», - сказал Шаммедов.

Потерпевший Кандра Нареш Аппараг в Баку приехал как турист со своим другом-немцем Клаусом. Он рассказал, что сначала решил, что Клаус не оплатил счет и перед ним сотрудники ресторана: «Эти люди сказали, что если я не заплачу, они меня зарежут. Они забрали деньги и убежали. Я был в состоянии шока. Сообщил о происшествии, приехала полиция. Во время инцидента я не пострадал».

Согласно приговору суда, Халеддин Шаммедов и Хусни Дадашев приговорены к 8 с половиной годам лишения свободы каждый.