Европейская молодежь не готова защищать собственные страны с оружием в руках в случае, если оправдаются прогнозы о нападении РФ на НАТО. Об этом свидетельствуют социологические опросы, результаты которых анализирует издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что только на прошлой неделе Запад отметил 80-ю годовщину высадки западных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. За изгнание нацистов из Франции и стран Бенилюкса союзники заплатили десятками тысяч жизней. И это были молодые мужчины, которые решительно вступили в вооруженную борьбу, несмотря на высокие шансы погибнуть в бою.

И на фоне заявлений Джо Байдена о "величайшем поколении", которое победило во Второй мировой, европейская молодежь прямо заявляет об отсутствии какого-либо желания рисковать жизнью в случае российского вторжения в их страны.

Опрос, проведенный в Великобритании на прошлой неделе, показал, что только 29% британцев в возрасте от 18 до 24 лет по крайней мере на словах готовы защищать страну от вторжения. Континентальные европейцы также не являются более воинственными или патриотичными. По данным опросов, в случае, если их страна окажется в войне, только 32% европейцев готовы воевать.

Даже в США - самой мощной по военному потенциалу стране мира - опрос 2022 года показал, что только 55% американцев взялись бы за оружие в случае полномасштабной войны. Показательно, что среди старшего поколения (50-64 года) готовых воевать оказалось гораздо больше, чем среди молодежи (18-34 года).