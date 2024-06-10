Впервые за 18 лет: Эрдоган в штаб-квартире турецкой оппозиции

Президент и лидер правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган 11 июня нанес ответный визит в Анкаре главе основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюру Озелю.

Турецкий лидер впервые за 18 лет посетил штаб-квартиру оппозиции, отмечает телеканал TRT Haber.

Эрдоган и Озель встречались 2 мая по инициативе лидера партии республиканцев. Это была первая за восемь лет встреча турецкого президента с лидером оппозиции. Основными вопросами повестки были подготовка новой Конституции и ситуация в экономике. Они сохранили актуальность и для нынешней встречи, сообщают аналитики.