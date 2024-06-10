Не менее 22 граждан Шри-Ланки, участвовавших в войне России против Украины, смогли избежать печальной участи погибших и вернуться домой. Об этом сообщил представитель шри-ланкийского Министерства обороны Аллен Хит агентству AFP.

«Их надурили», — добавил он.

Как рассказал один из вернувшихся из России, 37-летний Анил Мадусанка, работавший на родине водителем в отеле, ему обещали такую же работу и в РФ, но вместо этого вооружили и отправили на линию фронта, где он провел семь недель и получил шрапнельное ранение обеих ног.

Из больницы Мадусанка сбежал и пришел в посольство Шри-Ланки в Москве, там организовали его возвращение домой. Он объяснил, что многие шри-ланкийцы столкнулись именно с этим обстоятельством дел и оказались на украинском фронте.