Аналитик Хугербетс предсказывает новые землетрясения в Турции

Глава компании Solar System Geometry Survey (SSGEOS) Фрэнк Хугербетс, который в прошлом году предсказал землетрясение в турецком Кахраманмараше, известное как «катастрофа века», выступил с новым предупреждением.

На официальном сайте Solar System Geometry Survey Хугербетс опубликовал карту землетрясений, в которой привлек внимание к районам Адана, Хатай, а также к Центральному и Восточному черноморским регионам Турции.

Он отметил, что финальная карта была составлена на основе приблизительных оценок.

«Измеряется электрический заряд в атмосфере близко к уровню моря, что позволяет обнаруживать аномалии, которые могут быть связаны с сейсмическими событиями. Аномалии связаны с вращением земной оси и плоскостью эклиптики, что представлено тонкой красной линией на поверхности Земли. Потенциальные зоны обозначены фиолетовым цветом в прогнозах», — заявил Хугербетс.