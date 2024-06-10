Касающиеся системы образования документы теперь более доступны

Информация об образовании граждан интегрирована в портал my.gov.az. Граждане могут легко и быстро получить доступ к своим электронным сертификатам и другим документам об образовании через портал, который действует как цифровое портфолио.

На портале my.gov.az собраны все персональные данные граждан.

В ближайшие дни для заявлений граждан в разделе «Информация о моем образовании» для соответствующих категорий будет активирован раздел «Подать заявку».