Касающиеся системы образования документы теперь более доступны
Информация об образовании граждан интегрирована в портал my.gov.az. Граждане могут легко и быстро получить доступ к своим электронным сертификатам и другим документам об образовании через портал, который действует как цифровое портфолио.
На портале my.gov.az собраны все персональные данные граждан.
В ближайшие дни для заявлений граждан в разделе «Информация о моем образовании» для соответствующих категорий будет активирован раздел «Подать заявку».
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