Пашинян обсудил с США мирные переговоры и с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, сообщают армянские СМИ.

На встрече стороны, как сообщается, коснулись темы мирного договора между Азербайджаном и Арменией, процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации.

О'Брайен прибыл в Ереван в понедельник с трехдневным визитом для обсуждения с властями страны двустороннего сотрудничества и процесса нормализации отношений Азербайджана и Армении.