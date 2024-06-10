Azercell провел очередное мероприятие, посвященное ESG

18:06

Лидирующий оператор мобильной связи Azercell успешно провел очередное мероприятие, посвященное принципам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление). На встрече, проходившей под названием «Устойчивое развитие: вызовы и решения», приняли участие эксперты отрасли, представители государственных организаций, бизнеса и НПО. Выступая с докладом на тему «Цели устойчивого развития и текущая ситуация в Азербайджане», глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи заявила, что мобильная связь, которая является одним из важных инструментов достижения Целей Устойчивого Развития ООН, оказывает большое влияние на развитие общества. «Представители телекоммуникационного сектора могут внести ещё больший вклад в устойчивое развитие, делая технологии более доступными для наиболее уязвимых слоев населения. Например, за последние 7 лет более 2 миллиардов человек во всем мире получили доступ к интернету через мобильные телефоны. Это, в свою очередь, помогло сократить цифровой разрыв и облегчить доступ к информационным ресурсам», - отметила Канако Мабучи.

В панельной дискуссии, организованной в рамках мероприятия, приняли участие депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, глава Глобального договора ООН по Азербайджану Самир Мамедов и исполнительный директор ООО Azercell Telecom по праву, этике и комплаенсу Ширин Алиева. В своем выступлении Нигяр Арпадараи рассказала о глобальных тенденциях в сфере ESG, о текущем состоянии и перспективах устойчивого развития в мире, а также о саммите COP29, который пройдет в Баку в этом году.