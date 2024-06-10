Зеленский: «Время для компромиссов исчерпано»

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальном пленарном заседании Бундестага Германии в Берлине заявил, что время для компромиссов с Российской Федерацией исчерпано.

Глава украинского государства выразил уверенность, что война, которую развязала Россия, будет завершена в интересах Украины и всей Европы.

"Мы завершим ее на своих условиях, условиях, которые понятны любому обычному человеку на этой земле", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что "ни одна страна не должна быть обречена на то, чтобы колючая проволока на десятилетия разорвала ее тело".

"После этой войны мы стремимся не оставить никаких унижений на земле, которая была исцарапана ударами. Никаких унижений в душе народа. Украинцы заслуживают покоя после этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, все, кто защищал родной дом и потерял родных, у кого собратья и сестры навсегда остались на полях боев, заслуживают достойного завершения, а именно такого завершения, которое не оставляет сомнений в том, кто победил.

"А тот, кто принес войну, должен наоборот, забыть о спокойствии. И навсегда виновный в войне должен понести ответственность - справедливо ответить за каждое преступление этой войны. И только за справедливой ответственностью вырастает исторический шанс излечиться от агрессии. Россия должна через это пройти - через полную и принципиальную ответственность за развязанную войну. Россия должна пройти и через уборку руин за собой - должна заплатить за весь вред, который был нанесен этой агрессией и нашей стране, и нашим людям", - подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что если где-то остаются руины - значит к ним когда-то вернется и война.

"Этого не должно быть больше никогда. Мы должны отстроить нормальную жизнь. Отстроить все вместе, все, кто ценит жизнь. И каждый российский актив, который может быть для этого использован, должен быть использован без каких-либо компромиссов с агрессором", - сказал Зеленский.

При этом, как подчеркнул глава государства, время для компромиссов исчерпано.

"Оно было исчерпано ровно тогда, когда Путин начал сжигать наши города и награждать своих убийц. Когда он начал ставить на убийства вместо договоров. Российская армия оставляет после себя десятки новых кладбищ, и это означает, что никто из нас не имеет права оставить после себя дефицит защиты от российской армии", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Европа должна быть континентом достаточной силы, чтобы быть пространством достаточно прочного мира.

"Иначе просто не получится. И даже если бы кто-то попытался иначе, Путин сам сотрет любую надежду договориться с ним. Он стремится покорять и не только соседей России. Российские убийцы были в Алеппо и есть в Африке. Они совершили войну, разрушая Грозный, ломая Грузию. Они оставили Молдову разделенной. Они поставили на колени Беларусь. Позволим ли мы России продолжать такое шествие по Европе? Это шествие пренебрежения к жизни и нации? Точно нет. И это наш общий интерес. Общий интерес, чтобы Путин лично проиграл", - подчеркнул Зеленский. Эти слова Зеленского вызвали аплодисменты в Бундестаге.

Президент Украины добавил, что Путин должен проиграть войну, чтобы проиграть собственную попытку столкнуть Европу на уровень, когда из войны уже не выбраться.