Сильный пожар вспыхнул во французском городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса, сообщают зарубежные СМИ.

"Пожар на улице Парк де Кланьи в Версале. Пожалуйста, избегайте этого района до окончания работы экстренных служб", - говорится в Twitter местной полиции.

По информации пожарной службы, возгорание произошло в автомобильном магазине. Движение по прилегающим улицам ограничено. Посетителей Версаля эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, из дворца поднимается дым.