Встреча ОАО «Азеришыг» с предпринимателями в Гёйгёле фото
ОАО «Азеришыг» проводит встречи в регионах, чтобы устранить проблемы, с которыми сталкиваются фермеры и предприниматели в доступе к электроэнергии. Очередная подобная встреча состоялась в Гёйгёльском районе.
По сообщению пресс-службы ОАО, на встрече, прошедшей в Молодежном доме Гёйгёля, приняли участие около 50 предпринимателей и местных жителей. Присутствовали заместитель директора департамента по работе с ASAN «Азеришыг» , представители Западного RETSİ, начальник отдела по связям с общественностью и прессой компании, а также заместитель главы исполнительной власти Гёйгёля.
Во время встречи фермерам и предпринимателям была представлена подробная информация о строительных и капитальных ремонтно-восстановительных работах, проводимых «Азеришыг» в регионах.
Было отмечено, что в рамках реконструкции, осуществляемой по поручениям президента Ильхама Алиева, устаревшие электросети, оставшиеся с 50-60-х годов прошлого века, заменяются новыми. Строятся подстанции различной мощности, обновляются электролинии, опоры, счетчики, устанавливаются современные трансформаторы. Создание современных сетей направлено на предотвращение потерь энергии и обеспечение населения и юридических лиц бесперебойным и стабильным электроснабжением. Работы активно проводятся и на освобожденных территориях.
Кроме того, с предпринимателями были проведены просветительские беседы об электронных услугах ведомства. Подробно объяснены возможности абонентов обращаться в ведомство онлайн, не выходя из офисов и домов. В ходе встречи были разъяснены различные вопросы, выслушаны мнения, предложения и рекомендации участников, а некоторые поднятые проблемы решены на месте.
«Азеришыг» продолжит свои просветительские мероприятия не только в Гёйгёле, но и во всех других регионах страны.