ОАО «Азеришыг» проводит встречи в регионах, чтобы устранить проблемы, с которыми сталкиваются фермеры и предприниматели в доступе к электроэнергии. Очередная подобная встреча состоялась в Гёйгёльском районе.

По сообщению пресс-службы ОАО, на встрече, прошедшей в Молодежном доме Гёйгёля, приняли участие около 50 предпринимателей и местных жителей. Присутствовали заместитель директора департамента по работе с ASAN «Азеришыг» , представители Западного RETSİ, начальник отдела по связям с общественностью и прессой компании, а также заместитель главы исполнительной власти Гёйгёля.

Во время встречи фермерам и предпринимателям была представлена подробная информация о строительных и капитальных ремонтно-восстановительных работах, проводимых «Азеришыг» в регионах.