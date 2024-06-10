Совместные военные учения Азербайджана и Ирана

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, 12 июня подразделениями Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированными в Нахичеванской Автономной Республике, будут проведены тактические учения, сообщили в Минобороны.

В учениях, в которых участвуют личный состав, боевая техника, авиационные средства и беспилотные летательные аппараты, основное внимание будет уделено повышению уровня профессионализма и навыков принятия решений командирами, а также совершенствованию взаимодействия между подразделениями.

Согласно достигнутому соглашению между Азербайджаном и Ираном, одновременно на территории соседнего государства будут проведены тактические учения с привлечением соответствующих сил и средств ВС Исламской Республики.

На учениях в обеих странах будут координированно выполнены различные задания по защите стратегических объектов и линий коммуникаций от возможных диверсионно-подрывных действий.