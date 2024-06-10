Замминистра юстиции и начальник Пенитенциарной службы Мирсалех Сеидов поприветствовал гостей, отметив, что по поручению министра Фарида Ахмедова осуществляется тесное сотрудничество с Коллегией адвокатов по обеспечению прав и свобод арестованных лиц и осужденных.

Замминистра подчеркнул, что Коллегия адвокатов всегда предпринимает практические шаги по обеспечению прав и свобод осужденных, оказывает профессиональную юридическую помощь арестованным лицам и осужденным, а также регулярно проводит мероприятия по правовому просвещению в различных исправительных учреждениях. Во время этих мероприятий осужденным детально объясняются положения гражданского и уголовного законодательства.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров выразил благодарность министру юстиции Фариду Ахмедову и замминистра Мирсалеху Сеидову за прием, подчеркнув, что это первая столь продуктивная встреча между двумя учреждениями. Он рассказал о последних достижениях Коллегии, отметил рост интереса юристов к адвокатской деятельности и подчеркнул важные реформы, проводимые в Пенитенциарной службе.

Багиров также отметил, что основной задачей адвокатов является предоставление качественной юридической помощи людям, и заявил, что необходимые меры по решению правовых проблем, с которыми сталкиваются осужденные, будут продолжены.

Стороны также обсудили вопросы предоставления бесплатной юридической помощи осужденным, а также организацию совместных мероприятий между Женским альянсом адвокатов и исправительным учреждением № 4, где содержатся женщины-осужденные.